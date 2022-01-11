Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм 49-летний Эктор Хименес-Браво ответил на вопросы своих поклонников. Шоумен очень активно ведет свои социальные сети, стараясь взаимодействовать с аудиторией.

«Могилевская беременна от вас?», - поинтересовались у шоумена поклонники.

«Такое лучше спрашивать лично у Натальи Могилевской», - подписал видео Эктор, игриво улыбаясь.

Отметим, что недавно ресторатор вспоминал, как в СМИ писали о том, что Наталья Могилевская от него беременна. Такие слухи ходили еще в 2014 году. Тогда пресса писала, что у звезд роман и даже сообщала, что Могилевская будет рожать в Канаде, где у ресторатора есть дом.

Кроме этого, Эктор Хименес-Браво признался поклонникам, что у него были отношения с девушкой, которая младше его на 20 лет.

Напомним, что Хименес-Браво засветил дорогое авто и дом под Киевом: "Совместили приятное с полезным".

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