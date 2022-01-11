Зате Хіменес-Браво душі не чує в своїй улюблениці - невеликій кароокій собачці породи "бельгійський гріффон" на прізвисько Лупіта. Саме їй суддя "МайстерШеф" присвятив нові "сторізи" в Instagram, передає Politeka.net.
Ектор зазначив, що ім'я його улюблениці походить від іспанського імені Guadalupe. І то - це скорочений варіант, повне ім'я куди довше і складається з п'яти слів.
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Виявляється, Хіменес-Браво дав малятку своє прізвище - так він сильно любить свою собачку.
"Повне ім'я складно запам'ятати. Це... Princess Valentina Guadalupe Jimenez Bravo❤️", - повідомив ресторатор.
Суддя "МайстерШеф" часто викладає кадри з Лупітою в соцмережі. Раніше він розповідав, чому вирішив завести песика саме цієї породи.
"У мене все життя були тільки коти, але ніколи не було собаки. Але я дуже захотів, коли подивився фільм з Джеком Ніколсоном, де був собака породи гріффон і я закохався в неї. Я дуже люблю Зоряні війни, мій улюблений фантастичний фільм, а цей пес зовнішністю схожий на Чубакку, я просто захоплений!", – ділився Хіменес-Браво в своєму мікроблозі в Instagram.
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