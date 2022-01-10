Відомий шеф-кухар, ресторатор і шоумен Ектор Хіменес-Браво, який приступив до зйомок нового сезону відомого проекту, порадував особистими кадрами.

Як повідомляє Politeka.net, в Instagram Ектор Хіменес-Браво вирішив показати, як виглядає його розкішний будинок і дорога машина. Як правило, перед зйомками чоловік встигає приділити час своїй улюблениці - маленькій собачці Лупите, з якої часто виходить на прогулянку.

Як відомо, Хіменес-Браво активно розвиває свій блог в Instagram, де регулярно ділиться з шанувальниками рецептами, різними фото і відео, причому не тільки закадровими зі зйомок МастерШеф, а й домашніми.

Нерідко він показує і обстановку будинку, свій двір і вихованця. Двоповерховий будинок Ектора знаходиться в котеджному містечку в Ірпені. Судячи по знімках Хіменеса-Браво, він добре провів час на прогулянці і встиг відпочити перед стартом зйомок.

"Поєднали приємне з корисним" - пише він.

Раніше Хіменес-Браво показав, як готує собі сніданок і насолоджується вранці в компанії свого улюбленого собаки. Як відомо, останні кілька тижнів в Україні гостювала мама Ектора, яку він знайомив з українською культурою і навіть зняв у рекламі.

Напередодні шоумен проводив маму додому, але під час поїздки вона зіткнулася з серйозними труднощами.

«До речі, мама дісталася додому тільки через 48 годин. За часів ковід дуже важко подорожувати", - підписав відео шоумен.

Нагадаємо, що Ектор Хіменес-Браво звернувся за допомогою до українців: "Допоможіть вилікувати...".

А ще Politeka писала, що Хіменес-Браво засвітив свою улюбленицю:»вже напружувалася".

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