Як повідомляє Politeka.net, популярний шеф-кухар, ресторатор і блогер Ектор Хіменес-Браво, який є незмінним суддею кулінарного шоу "Майстер Шеф", опублікував у своєму Instagram незвичайне відео, в якому розговорився перед шанувальниками.

У ролику Ектор відповів на питання про те, що його найбільше дратує в людях. "Найбільше мене дратує те, що ми бачимо щодня. Людей, у яких немає цілей, які ні про що не мріють. Можливо, у них і є мрія, але вони нічого не роблять заради її виконання", - висловився Хіменес-Браво.

У коментарях до публікації Ектора користувачі почали бурхливо обговорювати Його слова: "Часто буває, що мета є, а доступу до неї немає. Але потрібно намагатися йти до своєї мрії!", "Мене особисто дратують скиглії, які скрізь бачать перешкоди. Мовляв, складно, Я не зможу, не зможу або важко. Можна все, якщо почати робити", "Правильні "порадники", заздрісники і скиглії. Це найжахливіші люди".

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