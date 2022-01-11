Как пишет Politeka.net, шоумен поделился провокационным постом на своей странице в Инстаграм. Этим утром Остапчук показал, что прилетел со своей женой, Кристиной Горняк, на знаменитый французский горнолыжный курорт Куршевель.
Супруги с удовольствием катались по заснеженным склонам и наслаждались местным колоритом.
А вот в своем новом посте Остапчук решил вспомнить о популярном украинском курорте, сравнив его с Куршевелем в пользу последнего.
«Я в Буковель не еду почему? Такую роскошь могут позволить себе только первые лица страны. А мы скромно», - написал Остапчук.
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Публикацию он сопроводил новым фото из Франции, на котором жена целует его в щеку, а он демонстрирует недовольное выражение лица.
Некоторые украинцы отреагировали на его пост смеющимися смайликами, однако нашлись и недовольные.
«Бесит. Вы цены видели там и у нас?», «Не позорься», - написали шоумену люди.
Напомним, жена ведущего "Маски" Остапчука получила роль в кино, что из этого вышло.
Как сообщала Politeka, жена ведущего "Маски" Остапчука после тяжелой болезни отважилась на смелый шаг.
Также Politeka писала, что жизнь отдыхающего в Куршевеле ведущего "Маски" Остапчука оказалась в опасности.