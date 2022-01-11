Ведущий шоу «Маска» и других известных украинских проектов Владимир Остапчук отправился во Францию и жестко высказался об отдыхе в Украине.

Как пишет Politeka.net, шоумен поделился провокационным постом на своей странице в Инстаграм. Этим утром Остапчук показал, что прилетел со своей женой, Кристиной Горняк, на знаменитый французский горнолыжный курорт Куршевель.

Супруги с удовольствием катались по заснеженным склонам и наслаждались местным колоритом.

А вот в своем новом посте Остапчук решил вспомнить о популярном украинском курорте, сравнив его с Куршевелем в пользу последнего.

«Я в Буковель не еду почему? Такую роскошь могут позволить себе только первые лица страны. А мы скромно», - написал Остапчук.

Публикацию он сопроводил новым фото из Франции, на котором жена целует его в щеку, а он демонстрирует недовольное выражение лица.

Некоторые украинцы отреагировали на его пост смеющимися смайликами, однако нашлись и недовольные.

«Бесит. Вы цены видели там и у нас?», «Не позорься», - написали шоумену люди.

Напомним, жена ведущего "Маски" Остапчука получила роль в кино, что из этого вышло.

Как сообщала Politeka, жена ведущего "Маски" Остапчука после тяжелой болезни отважилась на смелый шаг.

Также Politeka писала, что жизнь отдыхающего в Куршевеле ведущего "Маски" Остапчука оказалась в опасности.