Жена украинского ведущего "Співають всі" и "Маска" Владимира Остапчука, Кристина, неделю назад сильно заболела, но уже сейчас отдыхает на курорте.

На днях Кристина Остапчук пожаловалась на то, что сильно заболела гриппом, передает Politeka.net. Звезда Сети говорила, что у нее ломит тело, и даже не помогали жаропонижающие.

Однако спустя некоторое время все наладилось, сейчас девушка вместе с мужем уже отдыхает на французском курорте. Пара катается на лыжах и покоряет горы.

Кристина Остапчук опубликовала фото, сделанное на горе. Девушка улыбалась, раскинув руки.

"Зима в деревне 2022!!!

Высоко мы сегодня поднялись! ❄️", - написала жена телеведущего.

Публикация собрала более 1500 лайков и много комментариев:

"Хорошего отдыха и массу позитивных эмоций!!😍", "Красота❤️😍", "Не взлетай высоко - не будешь падать низко !!!!!!!!!!! С Ув. Зависть", "Высоко сижу,далеко гляжу🔥🔥🔥🔥", "А сколько там градусов °с?", "Безумно красива🔥🔥🔥😍😍😍😍", "Очень завораживает😍🔥", "И у нас сейчас в Украине в Киеве почти такая же красота , только без гор , снег целый день сыпет хлопьями , так тихо , деревья в снегу , как в сказке 😍😘".

Ранее Politeka писала, что заросший Остапчук сообщил о состоянии своей тяжело заболевшей жены

Напомним, что жизнь отдыхающего в Куршевеле ведущего "Маски" Остапчука оказалась в опасности

A еще Politeka сообщала, что жена Остапчука, подхватившая тяжелую болезнь, раскрыла, как чувствует себя сейчас