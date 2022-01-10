Жена популярного телеведущего Владимира Остапчука, который ведет шоу "Маска" и "Співають всі", Кристина Горняк показала кадры с фильма, в котором получила роль.

Как передает Politeka.net, Владимир Остапчук является известным телеведущим популярных шоу "Маска" и "Співають всі". В прошлом году у него произошел громкий разрыв со своей женой Еленой Войченко, которая на данный момент не дает ему видеться с их детьми. Вскоре он женился на другой девушке - юристе Кристине Горняк.

Так, на этот раз жена Остапчука опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Кристина Горняк продемонстрировала кадры из первого фильма своего мужа Владимира Остапчука- "Любовь и блогеры".

"Любовь и блогеры. Через 12 дней во всех кинотеатрах страны!", — рассказала Кристина Горняк.

"Будете меня отмечать в кинотеатрах?", — спросила жена Остапчука.

Также в фильме приняли участие Ольга Сумская, Анна Тринчер, Роман Свечкоренко и другие. Комедия выйдет в кинотеатрах 20-го января.

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