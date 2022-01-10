Как передает Politeka.net, Владимир Остапчук является известным телеведущим популярных шоу "Маска" и "Співають всі". В прошлом году у него произошел громкий разрыв со своей женой Еленой Войченко, которая на данный момент не дает ему видеться с их детьми. Вскоре он женился на другой девушке - юристе Кристине Горняк.
Так, на этот раз жена Остапчука опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Кристина Горняк продемонстрировала кадры из первого фильма своего мужа Владимира Остапчука- "Любовь и блогеры".
"Любовь и блогеры. Через 12 дней во всех кинотеатрах страны!", — рассказала Кристина Горняк.
Детей Галкина и Пугачевой приодели в стиле королевской семьи: «Маленький принц и принцесса»
Детей Галкина и Пугачевой приодели в стиле королевской семьи: «Маленький принц и принцесса»
Победитель "Холостячки", бросивший Злату Огневич, выдал новую порцию откровений: "Но не верю в это..."
"Ты будешь наказана": Евгений Кошевой устроил "дочери" взбучку из-за Моргенштерна
Невестка Софии Ротару пленила роскошным видом на вечеринке, праздничные фото: «Глаз не оторвать»
"Будете меня отмечать в кинотеатрах?", — спросила жена Остапчука.
Также в фильме приняли участие Ольга Сумская, Анна Тринчер, Роман Свечкоренко и другие. Комедия выйдет в кинотеатрах 20-го января.
Ранее сообщалось, ведущий "Співають всі" и "Маска" Остапчук оставил жену без подарка на Новый Год: неожиданное признание
Также, жена Остапчука, подхватившая тяжелую болезнь, раскрыла, как чувствует себя сейчас: "Тело болит как после..."
Politeka рассказывала, жена Остапчука рассказала о симптомах болезни, которую подхватила на элитном курорте: "Такого я еще не видела..."