Известный украинский ведущий Владимир Остапчук, который ведет шоу "Маска" и "Співають всі", рассказал, что с ним приключилось в Куршевеле.

Как передает Politeka.net, известный телеведущий Владимир Остапчук развелся со своей женой спустя 13 лет брака. За это время они обзавелись двумя детьми - дочкой Эмилией и сыном Эваном. Вскоре он женился на другой девушке - юристе Кристине Горняк. Также Владимир Остапчук ведет шоу "Маска" и "Співають всі".

Так, на этот раз жена телеведущего опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Кристина Горняк показывает Владимира Остапчука, который рассказывает, что с ним приключилось в Куршевеле.

"Приходит Вова и говорит мне шокирующую историю", — поделилась Кристина Горняк.

"Короче, я чисто случайно проехал по черной трассе. Я не хотел. Я за какой-то группой ввязался, думаю, нормальные ребята. А там вот так идет", — показал Владимир Остапчук.

"Ну всё...Думаю, там уже вертолет за мной летит. Знаешь, такие истории "Магнолия ТВ"", — пошутил ведущий.

"Ужас, не дай бог", — комментирует жена Остапчука.

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