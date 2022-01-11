Как пишет Politeka.net, в Инстаграм у Виктории Ткач появилось яркое фото, на котором она позировала с африканскими косичками на фоне пальм. Женщина выглядела очень довольной и воодушевленной.
«Relax…», - коротко подписала фото Виктория, добавив, что ее фотографировала дочка.
В комментариях красотке оставили массу теплых слов.
«Красотульки лапатульки», «Вы очень красивая», «Какая же ты озорная))) супер», «Вам очень красиво с косичками, а особенно на отдыхе», «Хорошего отдыха», «Умница, красота», - пишут пользователи сети.
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Отметим, что семейство Ткачей уехало отдыхать в Доминиканскую республику. Там они наслаждаются не только невероятными пейзажами, но также экзотической едой и развлечениями. В Инстаграм Ткачи хвастаются, как проводят свой отпуск.
Напомним, что Виктория Ткач показала, как похорошела благодаря новому образу: "Значит отдых".
Еще Politeka писала, что Юрий Ткач внезапно стал блондином, ошарашив украинцев: "Не буду раскрывать всех тайн...".
Также Politeka сообщала, что Юрий Ткач уехал из Украины с женой и дочкой: "Наконец-то дождался".