Жена украинского актера, звезды "Квартала 95" Юрия Ткача Виктория показала, как изменилась на отдыхе за границей – женщина решилась на эксперименты с внешностью.

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм у Виктории Ткач появилось яркое фото, на котором она позировала с африканскими косичками на фоне пальм. Женщина выглядела очень довольной и воодушевленной.

«Relax…», - коротко подписала фото Виктория, добавив, что ее фотографировала дочка.

В комментариях красотке оставили массу теплых слов.

«Красотульки лапатульки», «Вы очень красивая», «Какая же ты озорная))) супер», «Вам очень красиво с косичками, а особенно на отдыхе», «Хорошего отдыха», «Умница, красота», - пишут пользователи сети.

Отметим, что семейство Ткачей уехало отдыхать в Доминиканскую республику. Там они наслаждаются не только невероятными пейзажами, но также экзотической едой и развлечениями. В Инстаграм Ткачи хвастаются, как проводят свой отпуск.

Напомним, что Виктория Ткач показала, как похорошела благодаря новому образу: "Значит отдых".

Еще Politeka писала, что Юрий Ткач внезапно стал блондином, ошарашив украинцев: "Не буду раскрывать всех тайн...".

Также Politeka сообщала, что Юрий Ткач уехал из Украины с женой и дочкой: "Наконец-то дождался".