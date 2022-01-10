Як пише Politeka.net, Юрій Ткач став популярним українським коміком і срібним призером вищої ліги КВК України. Після цього зірку покликали працювати в "Квартал 95", де він знімався в декількох ситкомах. Також артист зайняв місце судді проекту" Розсміши коміка " з Євгеном Кошовим. У Юрія є дружина Вікторія і дочка Ліза.
На новому відео Юрій був разом з дружиною і дочкою. Як можна побачити, артист стояв біля величезного басейну і всі троє стрибнули у воду, не знімаючи одяг.
"Коротше, нарешті, приїхали на відпочинок", - сказав Ткач перед зануренням.
"Нарешті дочекався", - написано було під відео.
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Фанати подивилися ролик десятки тисячі разів і написали коментарі:
"Гарного відпочинку", "гарного відпочинку вам бажаю", "молодці, гарного відпочинку", "Юра, топ-гарного відпочинку".
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