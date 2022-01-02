Відомий український актор та зірка студії "Квартал 95" Юрій Ткач одягнув перуку та заінтригував шанувальників новою заявою про концерт в Жовтневому палаці.

Як повідомляє Politeka.net, відомий український гуморист та актор студії "Квартал 95" Юрій Ткач, який зіграв роль Юрчика в ситкомі "Одного разу під Полтавою", часто публікує особисті світлини та відео в своєму Instagram.

Цього разу Ткач одягнув жовту перуку та заінтригував шанувальників заявою. Зірка "Квартал 95" запросив шанувальників 4 та 5 січня на концерт в "Жовтневий палац".

"Семидюймовочка чекає на малих та дорослих!!!", - написав актор.

Ткач заінтригував шанувальників.

"Дорогі мої! Я зараз не дарма в такому шикарному образі - я в образі саме семидюймовочки. Я не буду розкривати всіх таємниць, але скажу, що 4 та 5 січня ми вас всіх чекаємо", - сказав Ткач.

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