Як повідомляє Politeka.net, відомий український гуморист та актор студії "Квартал 95" Юрій Ткач, який зіграв роль Юрчика в ситкомі "Одного разу під Полтавою", часто публікує особисті світлини та відео в своєму Instagram.
Цього разу Ткач одягнув жовту перуку та заінтригував шанувальників заявою. Зірка "Квартал 95" запросив шанувальників 4 та 5 січня на концерт в "Жовтневий палац".
"Семидюймовочка чекає на малих та дорослих!!!", - написав актор.
Ткач заінтригував шанувальників.
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"Дорогі мої! Я зараз не дарма в такому шикарному образі - я в образі саме семидюймовочки. Я не буду розкривати всіх таємниць, але скажу, що 4 та 5 січня ми вас всіх чекаємо", - сказав Ткач.
Нагадаємо, що дружина зірки "Квартал 95" Ткача показала, що витворяла їх дочка з конфетті у волоссі, відео: "Вітер в голові".
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