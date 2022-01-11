Дружина зірки "Кварталу 95", українського артиста Юрія Ткача, поділилася яскравими кадрами на своїй сторінці в Instagram.

Як пише Politeka.net, Юрій Ткач став популярним українським коміком і срібним призером вищої ліги КВК України. Після цього зірку покликали працювати в "Квартал 95", де він знімався в декількох ситкомах. Також артист зайняв місце судді проекту "Розсміши коміка" з Євгеном Кошовим.

Зараз Юрій Ткач з дружиною Вікторією і донькою Лізою відпочивають в Домініканській Республіці, і активно діляться з фоловерами кадрами своїх розваг.

На відпочинку чоловіка артиста Вікторія Ткач навіть вирішила змінити зачіску, щоб підкреслити розслаблену атмосферу.

"Нагадаю! Косички, значить відпочинок», - написала Вікторія Ткач.

Схожу зачіску зробили і доньці Юрія Ткача. При чому у дівчинки кіски пофарбовані в різні кольори.

Фолловери бажають артисти з сім'єю гарного відпочинку, і радіють новим кадрам.

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