Як пише Politeka.net, Юрій Ткач став популярним українським коміком і срібним призером вищої ліги КВК України. Після цього зірку покликали працювати в "Квартал 95", де він знімався в декількох ситкомах. Також артист зайняв місце судді проекту "Розсміши коміка" з Євгеном Кошовим.
Зараз Юрій Ткач з дружиною Вікторією і донькою Лізою відпочивають в Домініканській Республіці, і активно діляться з фоловерами кадрами своїх розваг.
На відпочинку чоловіка артиста Вікторія Ткач навіть вирішила змінити зачіску, щоб підкреслити розслаблену атмосферу.
"Нагадаю! Косички, значить відпочинок», - написала Вікторія Ткач.
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Схожу зачіску зробили і доньці Юрія Ткача. При чому у дівчинки кіски пофарбовані в різні кольори.
Фолловери бажають артисти з сім'єю гарного відпочинку, і радіють новим кадрам.
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