Популярная украинская певица и телеведущая Оля Цибульская, которая является кумой продюсера Дзидзьо, засветила своего родного брата.

Как пишет Politeka.net, Оля Цибульская активно ведет свой Инстаграм и с удовольствием общается со своими поклонниками. Артистка часто отвечает на вопросы подписчиков и устраивает различные игры с ними. В этот раз она предложила назвать дату, а сама публиковала фото и видео из своего телефона.

На одном из фото Цибульская показала своего брата Сергея. Светлоглазый красавчик сидел с артисткой за столом и смотрел в кадр.

«Брат пригласил у кахфе», - шутливо подписала фото звезда.

Также певица поделилась кадром, сделанным во время одного из светских мероприятий. На фото она позировала в эффектном белом платье с прозрачными вставками. Необычный дизайн платья привлек внимание поклонников.

«Сама придумала и сшила себе платье на красную дорожку», - похвасталась звезда.

Напомним, что Оля Цибульская в невероятном мини устроила украинцам проверку: "Только честно".

Еще Politeka писала, что Цибульская растрогала невероятным сюрпризом на своем концерте: «Серьезная угроза прослезиться».

Также Politeka сообщала, что Цибульская поделилась кадрами предложения руки и сердца прямо на ее концерте: "Запомню навсегда".