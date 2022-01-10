Популярна українська співачка Оля Цибульська, яка є подругою і кумою виконавця Дзідзьо, поділилася зворушливими кадрами зі свого концерту.

Як повідомляє Politeka.net, в Instagram Оля Цибульська опублікувала фото і відео з концерту в Трускавці. Під час її концерту шанувальник зробив пропозицію своїй дівчині перед усім залом.

«Увага. В каруселі серйозна загроза розплакатися! Залиш мені будь-який коментар, якщо тебе теж зворушило. Трускавець, дякую за концерт! За те, що поділяєте мою любов. І за те, що мої пісні стають саундтреками вашої любові», - підписала фото зірка.

У коментарях їй залишили масу теплих відгуків.

"Ну круто! Молодець Оля, класно підтримала", «таке завжди чіпляє», «клас, пам'ять на все життя, молодець хлопець», «Оля, ви велика молодець. Тепер їм цей день запам'ятається вдвічі більше", "Дуже зворушливо!", "Ви талановита, креативна і позитивна! Удачі, удачі і нових класних пісень і виступів!",- пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Оля Цибульська в міні влаштувала шанувальникам перевірку:"тільки чесно".

Як повідомляла Politeka, Цибульська показала, що сталося у неї на концерті: "Запам'ятаю назавжди".

Також Politeka писала, що Оля Цибульська показала сина, якого порівнюють з Дзідзьо: "Бери цей світ за чуб".