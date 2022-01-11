Как пишет Politeka.net, Александра Кучеренко ведет собственное шоу на одном из украинских телеканалов, где она берет короткое интервью у звезд, политиков и знаменитостей.
В Инстаграм девушка опубликовала яркое фото, похваставшись стильным видом. Длинноволосая Кучеренко, которая является обладательницей титула «Мисс Украина», позировала в кожаных штанах и ярком малиновом пиджаке.
«А пока инста-лента еще вся в путешествиях и Киев без пробок..как раз время работать. Первое интервью 2022 года у меня уже есть», - отметила Кучеренко.
На следующем фото она показала, что в гости к ней пришла экс-солистка «НеАнгелов» Слава Каминская. Певица появилась в весьма неожиданном виде – она позировала в черном костюме и очках с толстой оправой. Рыжие волосы выгодно подчеркивали стильный лук.
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