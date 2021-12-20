Дмитро Комаров і Олександра Кучеренко брали участь у шоу "Танці з зірками" у 2017 році, передає Politeka.net. А через два роки пара несподівано оголосила про те, що одружилася.
Роман пари почався набагато раніше проекту. За словами подружжя, шоу стало випробуванням на міцність їхніх стосунків, адже вони мало не розійшлися, але все закінчилося добре.
Навіть під час локдауна, коли було зареєстровано багато розлучень, пара змогла зберегти свою любов.
"На сімейне життя карантин ніяк погано не вплинув, навпаки - дав можливість класно побути разом і дуже довго. У нас такого не було, щоб сім місяців ми не розлучалися ні на один день", - розповів Діма Комаров, слова якого опублікували в групі журналу Viva.ua.
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За чотири години публікація зібрала понад 6000 лайків і багато коментарів.
"Суперпара❤️"," Лапочки))", " щастя вам. 😍Бережіть один одного і своє щастя. 😍 ", "Красива Саша", " дуже приємно дивитися. Нехай вони завжди будуть щасливі ❤️", - написали користувачі Мережі.
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