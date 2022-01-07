Відома українська ведуча і дружина Дмитра Комарова зі "Світ навиворіт" Олександра Кучеренко вирішила поділитися, що приготувала на святковий вечір.

Дружина Діми Комарова Олександра Кучеренко іноді показує, що готує, пише Politeka.net. Цього разу ведуча в домашній обстановці похвалилася смачненьким різдвяним пирогом.

Гарний десерт був зроблений у формі віночка і прикрашений ягодами.

Зірка також показала святковий стіл зі стравами та фруктами.

На сайті 24tv.ua Олександра Кучеренко розповіла, що в її родині за приготування куті відповідає бабуся, а вони з мамою готують пиріг. Десерт на фото готується з простих інгредієнтів - борошно, цукор, рослинне масло, розпушувач, а для смаку варто додати сухофрукти, горіхи і прянощі.

"Як вам ідея "Святкового віночка"?", - написала Кучеренко.

Зазначимо, Діма Комаров і Олександра Кучеренко стали будувати відносини кілька років тому, ще до участі в шоу "Танці з зірками" в 2017 році.

У 2019 році пара одружилася, і їх союз залишається міцним. За словами телеведучого, навіть під час локдауну вони насолоджувалися спільним проведенням часу. Подружжя місяців не розлучалося ні на один день.

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