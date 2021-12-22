Як повідомляє Politeka.net, популярний телеведучий, автор і ведучий тревел-шоу "Світ навиворіт" Дмитро Комаров в інтерв'ю виданню Viva розповів, як змінилося його життя Робота після весілля з моделлю Олександрою Кучеренко.

Так, за словами Дмитра, вони з Сашею були знайомі давно, і вона знала про його тривалі експедиції, але це не завадило їх любові. Однак, коли вони одружилися, телеведучий почав міняти свій графік і вже не їхав на пів року.

"З появою Саші в моєму житті і особливо після створення сім'ї, звичайно, я поміняв свій графік. Я не дозволяю собі їхати на шість місяців. Тепер їду на півтора-два місяці, намагаюся частіше повертатися", - каже Комаров.

Він також додав, що любить свою роботу і не покине її, однак, вони з дружиною шукають шляхи частіше бачитися і бути разом. Так, по можливості, Кучеренко прилітає до чоловіка в його відрядження, і вони подорожую вже разом.

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