С этого года украинские школы перейдут на новую систему питания. Перед ней стояла цель сократить количество хлеба, соли и сахара в рационе детей, добавив в него больше овощей, фруктов и мяса. Рецептуру для школ разработал Клопотенко вместе со своей командой.
«И вот ваши дети вернулись после каникул в школу, там в столовых есть еда, но вам что-то не нравится. Инструкция, как вы можете понять и проконтролировать, насколько все честно – в галерее, смотрите следующие фото», - обратился к украинцам Клопотенко в преддверии возможных жалоб.
Во-первых шеф-повар посоветовал родителям изучить нормы питания. Он также уточнил, что, согласно правилам, школьные столовые не должны сразу полностью отказываться от соли и сахара: ограничение их количества должно происходить постепенно.
Клопотенко также посоветовал родителям проверить меню, и если в нем есть несоответствия с официальным, сообщить об этом администрации школы.
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«Но даже при всех этих обстоятельствах я понимаю, что некоторые повара имеют недостаточную квалификацию. Поэтому в феврале-марте моя команда вместе с Украино-швейцарским проектом Действуем для Здоровья запустят в областных центрах офлайн-тренинги для поваров», - подытожил Клопотенко.
Напомним, "Мастер Шеф" Клопотенко напомнил об украинских традициях на Рождество.
Как сообщала Politeka, "мастер Шеф" Клопотенко улетел из Украины в поисках сала за границей.
Также Politeka писала, что "мастер Шеф" Клопотенко пожаловался украинцам на проблему в Киеве.