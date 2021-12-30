Как пишет Politeka.net, в Инстаграм Евгений Клопотенко поделился своими хлопотами, связанными с приготовлениями к Новому году.
«Я сумел организовать свое время в календаре таким образом, что за два дня до Нового года могу ничего рабочего не делать. Это тупо победа в моем мире, прям хорошо на душе. Поэтому я сегодня поспал до упора и уехал на новогоднюю закупку. Походил по рынку, потрогал продуктики. Сейчас доеду домой, закроюсь на кухне и до января уже не вылезу оттуда. Придумал готовить в этот раз австрийское. Это такая моя заморочка, ничего не спрашивайте. Еще нежданно-негаданно много простоял в пробках. Вот хотел ничего не делать, на, Женя, решение от вселенной, будешь ничего не делать в пробках. Поэтому, котики, держите науку: будьте осторожны со своими желаниями и формулируйте их четко», - обратился Клопотенко к поклонникам.
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