Телеведущая Лидия Таран, которую зрители знают благодаря программам на телеканале «1+1», рассказала, за что часто подвергается критике после эфиров.

Как пишет Politeka.net, ведущая подняла непростую тему в новом посте в своем Инстаграм. Так, Таран призналась, что зрители регулярно критикуют наряды, в которых она появляется на экране. В качестве примера она привела некоторые неприятные фразы, которые звучали в ее адрес.

«Самая горячая тема в моем профиле.

«Мне кажется, адекватный человек не смог бы надеть этот костюм!»

Я смогла

«Не позорьтесь! Это уродует вас как женщину!»

Я опозорилась сегодня снова», - пошутила ведущая.

Она отметила, что часто люди критикуют еще и дизайнеров одежды, при этом не зная, о ком идет речь.

«От «одноруких закройщиков» до слепых модельеров. Вы серьезно думаете, что в эфирную одежду допускают непрофессиональных людей? Или ее утверждают не лучшие стилисты, а случайные прохожие кивком головы? Мы все разные! Люди! Выбираем разную одежду! То, что одному нравится- другой 10 дорогой оббежит… И цвет и фасон, и все!», - попыталась объяснить Таран.

Ведущая добавила, что за каждым ее эфирным образом стоит труд десятков человек, которых лично она уважает. В связи с этим Таран пожелала всем иметь побольше толерантности и терпимости, а критику попросила предоставлять без оскорблений.

Ведущая проиллюстрировала свой пост несколькими примерами костюмов, в которых она появлялась перед камерой.

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