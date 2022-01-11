Как пишет Politeka.net, ведущая подняла непростую тему в новом посте в своем Инстаграм. Так, Таран призналась, что зрители регулярно критикуют наряды, в которых она появляется на экране. В качестве примера она привела некоторые неприятные фразы, которые звучали в ее адрес.
«Самая горячая тема в моем профиле.
«Мне кажется, адекватный человек не смог бы надеть этот костюм!»
Я смогла
«Не позорьтесь! Это уродует вас как женщину!»
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Я опозорилась сегодня снова», - пошутила ведущая.
Она отметила, что часто люди критикуют еще и дизайнеров одежды, при этом не зная, о ком идет речь.
«От «одноруких закройщиков» до слепых модельеров. Вы серьезно думаете, что в эфирную одежду допускают непрофессиональных людей? Или ее утверждают не лучшие стилисты, а случайные прохожие кивком головы? Мы все разные! Люди! Выбираем разную одежду! То, что одному нравится- другой 10 дорогой оббежит… И цвет и фасон, и все!», - попыталась объяснить Таран.
Ведущая добавила, что за каждым ее эфирным образом стоит труд десятков человек, которых лично она уважает. В связи с этим Таран пожелала всем иметь побольше толерантности и терпимости, а критику попросила предоставлять без оскорблений.
Ведущая проиллюстрировала свой пост несколькими примерами костюмов, в которых она появлялась перед камерой.
Напомним, звезда 1+1 Лидия Таран показала 14-летнюю красотку-дочь от Доманского.
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