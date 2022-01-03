Телеведущая Лидия Таран, которая стала звездой 1+1, появилась на фото с дочерью и заинтриговала путешествием.

Как пишет Politeka.net, Лидия Таран является популярной отечественной телеведущей и звездой 1+1. Знаменитость до 2010 года была в гражданском браке с ведущим Андреем Доманским, от которого родила дочь Василину. Сейчас девочке уже 14 лет и она растет настоящей красоткой. Лидия иногда делится совместными фото с дочерью в Инстаграм.

И этот раз не стал исключением, ведь Таран разместила новый пост в своем блоге. На фото Лидия позировала рядом с Василиной, которая была с укулеле (маленьким аналогом гитары, - прим. ред.).

"Догадайтесь, кто из нас едет в лагерь со здоровым питанием и художественной самодеятельностью, а кто остается доедать сами знаете какие салаты, в тишине и возвращаться к работе, а здесь уже и к Рождеству нужно быть готовым, живые есть? Будем варить кутью?", - спросила Лилия.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Что за лагерь? Дайте ссылку", "Красивые девочки. Удачного отдыха Василине, а маме силы и вдохновения!!", "Смотрел вчера ТСН. Наверное мама в лагерь, а Василина к работе. Новое поколение приходит".

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