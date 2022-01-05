Как пишет Politeka.net, Лидия Таран стала популярной украинской телеведущей и звездой телеканала 1+1. Также знаменитость активно ведет страничку в Инстаграм.

В новом посте Лидия рассказала, как готовить кутью, поделившись фото и видео.

"КУТЬЯ – это просто!

И это чистая любовь

Сегодня можете просто замочить пшеницу А завтра все соедините. Но я считаю, что вчерашняя кутья так же вкусна, как вчерашний борщ. Классно, когда все составляющие уже прожили вместе, настоялись и петь хором. Поэтому у меня уже все готово, чтобы завтра, как сойдет первая звезда – вы знаете...

пшеница! Миска на фотке вышла из 1 стакана. Если замоченное зерно ночь простоит, варится быстро. Пробуйте, потому что зависит от качества и любите ли вы, чтобы разварена или аль денте

изюм, курага- что пожелаете – по горстке. Можно тоже замочить

мак-залить кипятком на часок где-то, потом растолочь, чтобы пустил молочко, раньше толкли в ступе, но потом люди изобрели блендеры, поэтому это раз-два и готово

орехи грецкие и миндаль. Люди кладут и кедровые и кешью, но я старовер, я тоже смолола блендером, но можно и просто покрошить

цедра лимона или апельсина, если любите

мед, если нет аллергии. Главное не передать меду, потому что те сухофрукты и остальные- уже сладко

компот! Здесь я тоже старовер - бабушка заливала компотом щедро, поэтому и я так сделаю

Но уже завтра. Сегодня в холодильник. Настаиваться

Слышала, что люди кладут еще имбирь, цукаты… а что добавляете вы? Пишите в комментариях, делятся лайфхаками!

Вкусная кутья и Рождество", - написано было в публикации.

"Классный измельчитель))!!", - написала в ответ коллега Маричка Падалко.

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