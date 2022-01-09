Звезда телеканала "1+1" и известная украинская телеведущая Лидия Таран удивила видом в бассейне без макияжа.

Как передает Politeka.net, Лидия Таран является популярной украинской телеведущей. Она прославилась как ведущая на многих украинских каналах, однако, с 2009-го года Лидия Таран работает только на "1+1".

Так, на этот раз телеведущая опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадре Лидия Таран продемонстрировала, как выглядит без капли макияжа. Судя по фото, телеведущая находится в бассейне.

"Когда решил не ждать понедельника и начать новую жизнь в воскресенье 😜

Господи, дай нам всем силы 🙏🏻

первое Рождество✅

Новый Год✅

второе Рождество✅

Еще немного и святого Василия, а там уже и Крещение….

Как настроение? Еще немного поедим вкусненького?", — спросила Лидия Таран.

Поклонники оставили множество комментариев под фото: "Солнышко", "Лидия, вы красотка!", "Лидуся какая же вы обаятельная девочка", "Какая Лидочка вы красавица!", "Лида, тебя не узнать!", "Хорошо выглядишь".

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