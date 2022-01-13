Как сообщает Politeka.net, популярная украинская телеведущая, автор и ведущая шоу "Світське життя" Катя Осадчая, которая замужем за шоуменом Юрием Горбуновым, порадовала поклонников теплым снимком с отдыха в Таиланде.
На новой фотографии Катя запечатлена на пляже, она стоит босыми ногами на песке, а за ее спиной видно сочную экзотическую зелень. Перед камерой звёздная красотка появилась в легком пляжном образе – коротких розовых шортиках и лифчике от купальника без бретелек. Этот наряд красиво подчеркнул стройную фигуру телезвезды спустя около полгода после родов. Волосы Кати собраны в небрежную прическу, а на ее лице стильные солнцезащитные очки.
В подписи к публикации Осадчая написала: "Интересное свойство сознания – о зиме дома забываешь мгновенно, полное ощущение, что лето сейчас везде". Поклонники тут же начали писать телеведущей комплименты в комментариях: "Чудесная", "Очень красивая", "Какая прекрасная", "Красотка", "Хорошего отдыха".
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Напомним, Осадчая засветила Горбунова в плавках на пляже и не только: "Я люблю за...".
Как сообщала Politeka, Осадчая в раздельном купальнике ошеломила фигурой после третьих родов: "Без тысячи фильтров и фотошопов".
Также Politeka писала, что Осадчая, вырядившись не по погоде, поразила снимком среди кучи снега: "Еще один ленивый день".