Как сообщает Politeka.net, популярная 38-летняя украинская телеведущая и журналистка Катя Осадчая, которая уже более 15 лет ведет программу "Світське життя", поделилась с поклонниками новой фотографией из Буковеля, где вместе с мужем Юрием Горбуновым и сыновьями встречала Новый год.
"2022 день 2:) Еще один ленивый день в году 😅 каковы ваши планы?",- спросила Осадчая у поклонников.
Как видим, телеведущая сидела на стуле, надев красивую белую блузку, синие брюки и белые кроссовки из-под которых выглядывали голые ноги.
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Поклонники сделали Кати Осадчей много комплиментов и поздравили с Новым годом.
"Вау как всегда шикарна", "Вы как эта звездочка лежащая на снегу! Сияете на весь мир!❤️⭐", "Вы такая красивая) люблю вас. С Новым годом! Пусть все задуманное сбудется ❤️ ! Вы лучшая!",- написали в сети.
Напомним, что Осадчая засветила, как сейчас выглядят ее дети с Горбуновым: "Так держать".
Ранее Politeka сообщала, что Осадчая призналась, как они с Горбуновым провели первый день года: "Хорошее начало".
Также Politeka писала, что Осадчая похвасталась отдыхом в горах: "Хорошее начало".