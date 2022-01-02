Известная украинская телеведущая и жена Юрия Горбунова Катя Осадчая поделилась с поклонниками новой фотографией из Карпат, где они с семьей встречали Новый год.

Как сообщает Politeka.net, популярная 38-летняя украинская телеведущая и журналистка Катя Осадчая, которая уже более 15 лет ведет программу "Світське життя", поделилась с поклонниками новой фотографией из Буковеля, где вместе с мужем Юрием Горбуновым и сыновьями встречала Новый год.

"2022 день 2:) Еще один ленивый день в году 😅 каковы ваши планы?",- спросила Осадчая у поклонников.

Как видим, телеведущая сидела на стуле, надев красивую белую блузку, синие брюки и белые кроссовки из-под которых выглядывали голые ноги.

Поклонники сделали Кати Осадчей много комплиментов и поздравили с Новым годом.

"Вау как всегда шикарна", "Вы как эта звездочка лежащая на снегу! Сияете на весь мир!❤️⭐", "Вы такая красивая) люблю вас. С Новым годом! Пусть все задуманное сбудется ❤️ ! Вы лучшая!",- написали в сети.

Напомним, что Осадчая засветила, как сейчас выглядят ее дети с Горбуновым: "Так держать".

Ранее Politeka сообщала, что Осадчая призналась, как они с Горбуновым провели первый день года: "Хорошее начало".

Также Politeka писала, что Осадчая похвасталась отдыхом в горах: "Хорошее начало".