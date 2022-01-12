Как пишет Politeka.net, на странице проекта в Инстаграм появилась подборка ярких снимков артистки в запоминающихся нарядах. В последнем сезоне шоу Мишина присоединилась к Сергею Притуле и Евгению Коту за судейским столом. Вместе с ними актриса выбирала, кто из талантливых украинцев должен пройти дальше.

При этом наряды красотки не могли не приковывать к себе взгляды зрителей. За время проекта Мишина появлялась в судейском кресле в строгом бархатном платье с воротником, расшитым камнями, розовом платье-пиджаке с полупрозрачным корсетом, черно-белом наряде с топом, шоколадном кожаном платье с открытыми плечами и высокими перчатками, эффектном пиджаке с цепями и не только.

В новой подборке украинцам предложили выбрать образ актрисы, который понравился им больше всего.

«Ксения Мишина поражала нас своими нереально крутыми образами на протяжении всего сезона талант-шоу «Украина имеет талант». Какой вам понравился больше всего?», - говорилось в описании.

Большинству комментаторов явно пришлись по душе кожаное платье и черно-белый костюм.

«Лучшие образы Ксюши», «Все», - писали люди.

Напомним, Мишина привселюдно добилась от режиссера-красавчика желаемого.

Как сообщала Politeka, Мишина похвасталась колечком на безымянном пальце, растаяв в объятиях известного красавца.

Также Politeka писала, что Притула вызвал у Ксении Мишиной неожиданные эмоции.