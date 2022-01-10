Ксения Мишина завоевала огромную популярность в Украине, пишет Politeka.net. В прошлом году актриса стала судьей на шоу "Україна має талант", где в компании с ней снимались телеведущий Сергей Притула и хореограф Евгений Кот.
Артистка активно ведет страницу в Инстаграм и в одних из последних сторис рассказала, что готовится к съемкам в шоу "Мастер Шеф", где встретила старого знакомого - Сергея Притулу.
"Только избавилась и снова вот это вот ко мне пришел", - поделилась Ксения Мишина, записывая видео с телеведущим.
"Делает вид будто не рада меня видеть", - ответил Сергей Притула.
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"Очень рада! Очень!", - ответила актриса, прижавшись щекой к коллеге.
Артистке очень понравилось на съемках "Мастер Шеф", по ее словам, это было "очень классно, вкусно, прикольно", но она не знает, когда выйдет выпуск с ней.
Отметим, Ксения Мишина призналась, что она была рада занять место судьи на шоу "Україна має талант". Звезда призналась - она хочет помогать талантам, и воплощать их мечты в жизнь.
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