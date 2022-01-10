Актриса Ксения Мишина, бывшая героиня "Холостячка-1" и судья шоу "Україна має талант", засветила кольцо на пальце и оказалась в объятиях известного красавца-актера.

Ксения Мишина - одна из самых популярных актрис в Украине, пишет Politeka.net. Звезда принимает участия в различных съемках - в шоу, сериалах и фильмах.

Артистка много раз рассказывала в своем Инстаграм, что снялась в романтический новогодней комедии "Настоящий Санта". Одна из главных ролей также досталась актеру Александру Попову. Премьера ленты состоится 13 января.

Ксения Мишина решила поинтриговать своих поклонников, опубликовав кадры, сделанные во время съемки кино. На кадрах у актрисы можно заметить кольцо на безымянном пальце. Также артистка просто растаяла в объятиях своего коллеги Александра Попова в образе. Оба сделали селфи на телефон.

Отметим, Ксения Мишина приняла участие в съемках шоу "Холостячка", где выбрала юмориста Александра Эллерта. Пара пыталась построить отношения после проекта, и встречалась несколько месяцев, однако летом прошлого года объявила о расставании.

В Сети же до сих пор ходят слухи, что на самом деле пара вместе, но скрывает это.

Напомним, Притула вызвал у Ксении Мишиной неожиданные эмоции

А еще Politeka писала, "холостячка" Мишина показала, у кого теперь на руках теперь нежится по ночам

Также Politeka сообщала, Ксения Мишина на эмоциях неожиданно обратилась к Собчак