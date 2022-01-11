Как передает Politeka.net, Ксения Мишина является популярной актрисой. Также она прославилась благодаря своему участию в первом сезоне шоу "Холостячка", где победу одержал Александр Эллерт. Однако, через год они заявили о своём разрыве. Также актриса является судьей шоу "Україна має талант" вместе с Сергеем Притулой и Евгением Котом.

Так, на этот раз актриса опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Ксения Мишина вместе с актрисой и коллегой по "Крепостной" Натальей Денисенко обращается к режиссеру Денису Тарасову и просит сделать заявление.

"Давай, признайся и скажи при всех, что твой следующий проект будет вместе с этими замечательными артистками", — обратилась к режиссеру Ксения Мишина.

"Будет обязательно. И ни каким-нибудь", — высказался режиссер Денис Тарасов.

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