Как сообщает Politeka.net, популярная украинская модель и обладательница титула "Мисс Украина Вселенная" Анна Неплях часто радует своих фолловеров яркими публикациями в своем микроблоге в Instagram. Так, в этот раз красотка поделилась в сети кадрами из нескромной фотосессии в леопардовом наряде.
На новых фотографиях Анна запечатлена в тусклом свете и смелых позах. Перед камерой она появилась в нескромном костюмчике с леопардовым принтом – лосинах и топике. Этот наряд только подчеркнул изящную фигурку и аппетитные формы модели. Ее волосы выпрямлены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж.
В подписи к публикации Неплях написала: "Почувствуй себя". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать фото: "Вы тот человек, которому идет леопардовый принт, и это не пошло, а шикарно!", "Чтобы у меня было такое доверие к Миру, как у Анны к топам и кофточкам", "Какой красивый леопард", "Главная тигрица в этом году", "Просто шикарно", "Дико красиво", "Какая красивая", "Аня, Вы шикарная", "Вау".
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