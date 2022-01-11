"Мисс Украина Вселенная" Анна Неплях отправилась в Тулум (Мексика), пишет Politeka.net. Модель решила похвастаться отдыхом, опубликовав смелое видео в купальнике.
На кадрах девушка лежала на животе, сняв верхнюю часть купальника, загорала и читала книгу.
"А загорать хорошо😌", - написала Анна Неплях.
За несколько часов публикация собрала более 15 тысяч просмотров и много комментариев.
"Как красиво😍", "А где корона ?😂", "Чудесного отдыха ☺️", "Короче понятно всё)", "По-кайфовому 😍😂🔥", "Как в кино 🍿 🎥", - написали пользователи Сети.
Как менялось лицо Аллы Пугачевой после пластических операций: "Такая разная..."
Внезапно оборвалась жизнь известного политика, названа причина: "Покойся с миром, президент"
Знаменитого актера нашли без признаков жизни накануне концерта: подробности трагедии
"Мастер Шеф. Битва сезонов", рассекречен полный состав участников: "Без Клопотенко..."
Хименес-Браво показал свое дорогое авто и дом под Киевом, как он выглядит снаружи: "Совместили приятное с полезным"
Отметим, Анна Неплях участвовала в съемках шоу "Холостяк-10", которое покинула после седьмого выпуска. По словам модели, ей неоднократно предлагали пойти на проект, однако она долго отказывалась, к тому же она встречалась тогда с другим. Однако после отношений продолжительностью пять лет модель таки приняла предложение продюсеров.
По ее словам, она была искренней с героем Максом Михайлюком, однако тот это не оценил.
Напомним, "Мисс Украина Вселенная" Неплях раскрыла причину своих слез
А еще Politeka сообщала, что Неплях рассказала, как едва не погибла во сне и узнала об опухоли
Также Politeka писала, что Неплях в платье с вырезом вызвала нешуточный аппетит