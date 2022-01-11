Бывшая участница шоу "Холостяк-10" Анна Неплях, которая вошла в ТОП-16 на конкурсе "Мисс Вселенная", показала, как расслабляется за границей.

"Мисс Украина Вселенная" Анна Неплях отправилась в Тулум (Мексика), пишет Politeka.net. Модель решила похвастаться отдыхом, опубликовав смелое видео в купальнике.

На кадрах девушка лежала на животе, сняв верхнюю часть купальника, загорала и читала книгу.

"А загорать хорошо😌", - написала Анна Неплях.

За несколько часов публикация собрала более 15 тысяч просмотров и много комментариев.

"Как красиво😍", "А где корона ?😂", "Чудесного отдыха ☺️", "Короче понятно всё)", "По-кайфовому 😍😂🔥", "Как в кино 🍿 🎥", - написали пользователи Сети.

Отметим, Анна Неплях участвовала в съемках шоу "Холостяк-10", которое покинула после седьмого выпуска. По словам модели, ей неоднократно предлагали пойти на проект, однако она долго отказывалась, к тому же она встречалась тогда с другим. Однако после отношений продолжительностью пять лет модель таки приняла предложение продюсеров.

По ее словам, она была искренней с героем Максом Михайлюком, однако тот это не оценил.

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