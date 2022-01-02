27-летняя Неплях устроила прогулку с фотосессией в Париже. Соответствующие снимки модель опубликовала у себя в Инстаграм, передает Politeka.net.
Девушка позировала в черной шубке и кремовой фуражке. Так как стояла теплая погода, то на некоторых фото красотка предстала без верхней одежды.
"А тем временем в Париже весна во всю😍", - говорится в подписи.
Один кадр особенно привлек внимание публики. Дело в надписи на полу, на которой стояла "Мисс Украина Вселенная" Неплях. Что в действительности означает это "нецензурное" слово, неясно, но для жителей СНГ оно понятно по-своему.
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"А слово то наше.😂 Литературное"; "надпись красивая получилась 😊👍"; "😂Одна я обратила внимание на надпись под тобой?))"; "Последняя 💔 теперь тоже хочу на этом месте фотографию))"; "Очень красивая😍❤️✨", - пишут в комментариях.
До этого Неплях выставляла в соцсети кадры, сделанные напротив Эйфелевой башни. Девушка была в блестящем мини-платье. Анна сверкнула точеной фигуркой, похваставшись ножками, достойными кисти художника.
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