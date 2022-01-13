Ольга Харлан является известной спортсменкой. Она прославилась благодаря своей победе на Олимпиаде в Пекине в 2008-ом году, где она принесла золото для Украины в фехтовании. Сейчас она продолжает свою спортивную карьеру. Как передает Politeka.net, девушка стала участницей шоу "Танці з зірками", а её партнером по проекту стал Дмитрий Дикусар.
Так, на этот раз спортсменка опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. Ольга Харлан показала кадр с фотосессии, где в шикарном синем платье позирует с медалями на шее.
"Не запутайтесь, ребята😜 Мне было намного более трудно, чтобы надеть этих детей на шею 😅 Скучаю по этому", — высказалась Ольга Харлан.
Поклонники оставили множество комментариев для спортсменки: "Ты лучшая", "Впечатляет", "Вау!", "Красотка", "Оля...", "Оленька, шикарная!!! Снимаю шляпу!", "Ты великолепная", "Желаю тебе восполнить количество этих детей! Верю – ты сможешь! А мы будем радоваться этим деткам!".
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