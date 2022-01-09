Ольга Харлан является известной спортсменкой. Она прославилась благодаря своей победе на Олимпиаде в Пекине в 2008-ом году, где она принесла золото для Украины в фехтовании. Сейчас она продолжает свою спортивную карьеру. Как передает Politeka.net, девушка стала участницей шоу "Танці з зірками", а её партнером по проекту стал Дмитрий Дикусар.

Так, на этот раз спортсменка опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. Как известно, после своей неудачи на шоу "Танці з зірками" Ольга Харлан отправилась в Италию со своим женихом Луиджи Самелье. На кадре Харлан показала, как наслаждается отдыхом.

"Именно воскресное настроение", — подписала фото Ольга Харлан.

Поклонники оставили множество комментариев для спортсменки: "Красотулька", "Бокальчик брютика надо добавить", "Приятного аппетита, чемпиончик".

Напомним, что Луиджи Самелье является итальянским фехтовальщиком, трехкратным чемпионом Европы и олимпийским медалистом.

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