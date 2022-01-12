Дочь Аллы Пугачевой, певица и актриса Кристина Орбакайте похвасталась времяпрепровождением с детьми, вместе они записали музыкальное видео.

Кристина Орбакайте впервые стала мамой в 1991 году, когда у нее родился сын Никита, передает Politeka.net. Позже звезда стала мамой еще двоих детей, Дени и Клавдии.

Артистка любит хвастаться своими чадами в Сети. Так, звезда разместила видео, на котором вместе с Никитой и Клавдией играет на пианино. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

"С @npresnyakov всегда разучиваем что-нибудь новенькое 🎹 #клавдияземцова #кристинаорбакайте #family #моидети", - написала Кристина Орбакайте.

Публикация быстро собрала почти 15 тысяч просмотров и много комментариев.

"Музыкальная семья! Классно получается! ❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "🔥 👏👏👏❤️красиво получается!👏👏👏😍", "Как же приятно смотреть на настоящие ,человеческие отношения в семьях артистов ,ну что скажешь Кристина Орбакайте🤷‍♂️🤣❤-как в песне🔥😂", "Как Клавочка быстро растет! Красотулечка😍", "Молодцы. Наконец-то вы вместе, встретились. Не думаю что вы часто видитесь все", - написали пользователи Сети.



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