Кристина Орбакайте впервые стала мамой в 1991 году, когда у нее родился сын Никита, передает Politeka.net. Позже звезда стала мамой еще двоих детей, Дени и Клавдии.
Артистка любит хвастаться своими чадами в Сети. Так, звезда разместила видео, на котором вместе с Никитой и Клавдией играет на пианино. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)
"С @npresnyakov всегда разучиваем что-нибудь новенькое 🎹 #клавдияземцова #кристинаорбакайте #family #моидети", - написала Кристина Орбакайте.
Публикация быстро собрала почти 15 тысяч просмотров и много комментариев.
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"Музыкальная семья! Классно получается! ❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "🔥 👏👏👏❤️красиво получается!👏👏👏😍", "Как же приятно смотреть на настоящие ,человеческие отношения в семьях артистов ,ну что скажешь Кристина Орбакайте🤷♂️🤣❤-как в песне🔥😂", "Как Клавочка быстро растет! Красотулечка😍", "Молодцы. Наконец-то вы вместе, встретились. Не думаю что вы часто видитесь все", - написали пользователи Сети.
Напомним, 50-летняя дочь Пугачевой Орбакайте похвасталась высоким красавцем-сыном
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