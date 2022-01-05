Как передает Politeka.net, 50-летняя Орбакайте на своей странице в Инстаграм, показала, как проходили съемки ее исполнения песни «Позови меня с собой». Как известно, эту композицию исполняла мама Орбакайте Алла Пугачева.

Пользователи Сети заметили, что Орбакайте все больше становится похожей на свою маму Аллу Пугачеву. Кто-то даже приня ее за Примадонну.

«Копия мама! Какие вы все красивые девочки!», «Как же Вы, Кристина, становитесь похожей на Аллу Борисовну», «Я подумала вначале, что это Алла Борисовна», «Все больше на маму похожа», «Орбакайте копия мамы», «Так на свою маму похожа», «Подумала - Алла Борисовна! Вы очень с годами стали похожи и внешне и голосом! Две умные и красивые женщины», «Чем дальше, тем все больше и больше похожа Кристина на маму» - писали в комментариях.

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