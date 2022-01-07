Как передает Politeka.net, Кристина Орбакайте поделилась новыми снимками на своей странице в Инстаграм.

«Рождественская встреча с @fkirkorov 🎄», - сказано в посте.

На фото Кристину Орбакайте обнимает Филипп Киркоров, который ранее был мужем ее мамы Аллы Пугачевой. И если между бывшими супругами отношения не очень, то Кристина с бывшим отчимом подружилась. Все эти годы артисты поддерживают очень теплые отношения.

Снимки активно комментируют в Сети.

«Кристина и Филипп,с Рождеством Христовым вас!!!Всего самого наилучшего вам в новом году», «Красивые», «Здорово! А Филипп Киркоров на коленях что ли стоит? У него же рост около 2 м?», «Как в сказке», - пишут в комментариях.

Отметим, вечеринка в честь юбилея Кристины Орбакайте в 2021 году стала первым мероприятием за несколько лет, на котором увиделись Филипп Киркоров и Алла Пугачева. До этого они избегали приходить на одни и те же вечеринки.

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