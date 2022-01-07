Как передает Politeka.net, Кристина Орбакайте поделилась новыми снимками на своей странице в Инстаграм.
«Рождественская встреча с @fkirkorov 🎄», - сказано в посте.
На фото Кристину Орбакайте обнимает Филипп Киркоров, который ранее был мужем ее мамы Аллы Пугачевой. И если между бывшими супругами отношения не очень, то Кристина с бывшим отчимом подружилась. Все эти годы артисты поддерживают очень теплые отношения.
Снимки активно комментируют в Сети.
74-летняя София Ротару поразила видом в полупрозрачном платье: "Как вам это удается?"
Влад Яма с женой и ребенком оказался в печальной ситуации на отдыхе: "Ад кромешный"
Победитель "Мастер Шеф" Шинкарев признался, на что потратит выигрыш: "Большая часть денег уйдет на..."
"Это просто маразм": украинцы просят Квартал 95 больше не снимать "Сватов" после 7-го сезона
"Каждому свое": Данилко в образе Сердючки дерзко ответил на обвинения
«Кристина и Филипп,с Рождеством Христовым вас!!!Всего самого наилучшего вам в новом году», «Красивые», «Здорово! А Филипп Киркоров на коленях что ли стоит? У него же рост около 2 м?», «Как в сказке», - пишут в комментариях.
Отметим, вечеринка в честь юбилея Кристины Орбакайте в 2021 году стала первым мероприятием за несколько лет, на котором увиделись Филипп Киркоров и Алла Пугачева. До этого они избегали приходить на одни и те же вечеринки.
Напомним, постаревшую Орбакайте перепутали с Аллой Пугачевой, появилось видео: «Копия мамы»
Как сообщала Politeka, в Сети показали, с кем дети Пугачевой и Галкина праздновали Новый год: "Веселая компания"
Также Politeka писала, что 50-летняя дочь Пугачевой Орбакайте засветила своего мужа-красавца и дочь в аэропорту: "На вылет..."