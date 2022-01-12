Бывший герой шоу «Холостяк», телеведущий Никита Добрынин решил высказаться по поводу будущих планов на этот год и о некоторых выводах, которые успел для себя сделать.

Телеведущий Никита Добрынин после завершения проекта "Холостяк" продолжил строить отношения с блогершей Дашей Квитковой, сейчас они живут вместе и воспитывают маленького сына Льва, пишет Politeka.net. В этот раз мужчина решил высказаться о своих успехах и планах на текущий год.

«Какое начало года? Новогодние праздники — лучший способ отдохнуть и зарядиться на продуктивность. 2022 начинается со вкусной еды, улыбок и позитива, любимых и родных рядом🖤 Кто-то сейчас думает о том, покупать новые джинсы или пытаться влезть в старые, кто-то о том, как вернуться в рабочий ритм, а кто-то активно изучает гороскопы и пытается понять замыслы тигра. Короче, есть чем заняться)

А я вот думаю о том, что неважно, какой год — кроля, быка или мыши. Мы ведь сами создаём свою судьбу, события и каждый этап топовый☝🏽 Ели вкусные салаты и теперь надо похудеть? Отлично! Главное, что вы кайфонули в моменте. Бурно праздновали, а теперь не хотите возвращаться на работу? Возможно, стоит задуматься о новой? Которая будет зажигать?

Боитесь начать новое дело, потому что гороскоп знает лучше и сейчас не подходящий момент? Вы перегорите быстрее, чем дождётесь. Я, конечно, не астролог, но! Мой вам совет: загорелись — расписали план — действуйте. Актуально для любого года и дня недели, а главное — проверено на себе😉 Создавайте свой 2022 таким, как хочется вам, а с тигром я договорюсь)» - высказался Добрынин.

В новых постах в Инстаграм Никита Добрынин и Дашей Квитковой показали кадры со своей поездки в Черновцы, где живут родственники телеведущего.

«Лев сегодня впервые увидел университет, в котором я учился. Для меня это очень важная поездка в мои родные Черновцы. Сын очень долго не видел своего прадеда, бабушку и всю нашу большую часть семьи в Черновцах. Сейчас прям в вашей ленте Инстаграм сбывается моя мечта🌟 Круто, что вы и в этот момент рядом», - поделился Никита Добрынин.

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