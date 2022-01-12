В "Квартале 95" решили красиво поздравить актера Станислава Боклана с днем рождения, но что-то пошло не так и получился конфуз.

Как сообщает Politeka.net, на странице студии "Квартал 95" опубликовали милое черно-белое фото актера Станислава Боклана, который с недавних пор стал одним из артистов юмористического шоу. В подписи к публикации оставили красивое поздравление Народному артисту, которому 12 января исполнилось 62 года.

"Сегодня День рождения у нашего любимого народного артиста Украины Станислава Владимировича Боклана! От всего коллектива Студии "Квартал 95" желаем @boklanstas неистощимой энергии, творческого вдохновения и новых крутых проектов и ролей!", - поздравили коллегу в "Квартале 95".

Однако, из-за этого поздравления, а точнее из-за прикрепленному у нему фото получился казус. Оказалось, что из-за черно-белого снимка пользователи подумали, что с Бокланом что-то случилось.

"Господи, что ж вы так пугаете! Можно было хоть фотку не чб взять?! Я ж Бог знает, что подумала! С днем рождения!", "Такое чувство что у человека не Др, а похороны, вы бы хоть более светлую фотку подобрали!", "В следующий раз лучше прикрепите цветную фотку Станислава, а то увидев чёрно-белую фотку, у меня появилось ощущение, что что-то нехорошее с ним произошло. А так, с Днём рождения!", "Не выставляйте с чб фото поздравление с Днем рождения", "Хватит выставлять чб фото с поздравлениями! Каждый раз, когда кого-то поздравляете, у нас другие мысли возникают", - пишут в комментариях.

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