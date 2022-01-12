12 января в мире отмечается День дочери, в честь чего в Сети опубликовали фото украинских звезд со своими маленькими красотками - кадры вызывают умиление и не только.

12 января отмечается Международный день дочери, в честь чего в Сети решили поздравить звезд, у которых в семье подрастают девочки, сообщает Politeka.net. (Чтобы посмотреть все фото, доскролльте до конца страницы)

На кадрах можно увидеть телеведущую Лидию Таран с 14-летней Василиной, отец которой Андрей Доманский, звезду Юрия Ткача с Елизоветой, которая в прошлом году пошла в первый класс, певицу Олю Полякову с 17-летней Машей и 10-летней Алисой, прима-балерину с семилетней Анастасией, Маричку Падалко с 11-летней Катей, и многих других.

"Сегодня отмечают Всемирный день дочери❤️

Поздравляем всех и желаем счастья и крепкого здоровья вашим дочерям!", - написали авторы поста.

Почти за час публикация собрала более 3000 лайков и немного комментариев.

"С праздником❤️❤️", "На папу похожа сильно", "Красивые❤️", "😍😍", "Красотки", "❤️❤️", "❤️❤️😍😍😍", - написали пользователи Сети.

Напомним, звезда "1+1" Лидия Таран показала, как изменилась ее дочь от Доманского

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