Как пишет Politeka.net, Анна Саливанчук после новогодних праздников звезда решила высказаться о главном минусе большого количества свободных дней и застолий. По словам Саливанчук, за это время многие понимают, что набрали лишнего и потом сидят на диетах.
Причем и она сама по окончанию всех празднеств заметила, что набрала два лишних килограмма, поэтому с понедельника начала усиленный режим правильного питания, ограничив рацион ради похудения.
«Начинаю новую жизнь , следить за питанием, спорт, я кстати и на праздники занималась , остановку не делала!».
Также Анна в вспомнила в Инстаграм, как еще десять лет назад казалась себе толстой: «Три дня под ряд идут фильмы с моим участием. Первый «Нюхач», десять лет назад. Мне 26, ох этот взгляд. Я тогда считала, что мне тоже надо похудеть. А сейчас смотрю и думаю: какая худышка-малышка».
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Также в Инстаграм Саливанчук нередко рассказывает о жизни, публикует притчи, а также поучает украинцев, поучая разными рассказами.
«Важно не потерять веру в себя и в то , что ты особенный! Уникальный. Неповторимый и абсолютно прекрасный! Каждый из нас! Я проношу сквозь года эту мысль и каждый раз благодарю родителей, что они вложили это в меня.
Благодарю себя, что смогла понять и вырастить ещё больше! Чувствовать себя неповторимым , это невероятное ощущение , которое двигает тобой и помогает делать уверенные шаги , не боясь осуждений» - высказалась Анна.
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