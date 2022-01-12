Актриса Анна Саливанчук, жена телепродюсера "Квартал 95" Александра Божкова, решила вспомнить о своей роли десять лет назад и фигуре, по которой теперь скучает.

Как пишет Politeka.net, Анна Саливанчук после новогодних праздников звезда решила высказаться о главном минусе большого количества свободных дней и застолий. По словам Саливанчук, за это время многие понимают, что набрали лишнего и потом сидят на диетах.

Причем и она сама по окончанию всех празднеств заметила, что набрала два лишних килограмма, поэтому с понедельника начала усиленный режим правильного питания, ограничив рацион ради похудения.

«Начинаю новую жизнь , следить за питанием, спорт, я кстати и на праздники занималась , остановку не делала!».

Также Анна в вспомнила в Инстаграм, как еще десять лет назад казалась себе толстой: «Три дня под ряд идут фильмы с моим участием. Первый «Нюхач», десять лет назад. Мне 26, ох этот взгляд. Я тогда считала, что мне тоже надо похудеть. А сейчас смотрю и думаю: какая худышка-малышка».

Также в Инстаграм Саливанчук нередко рассказывает о жизни, публикует притчи, а также поучает украинцев, поучая разными рассказами.

«Важно не потерять веру в себя и в то , что ты особенный! Уникальный. Неповторимый и абсолютно прекрасный! Каждый из нас! Я проношу сквозь года эту мысль и каждый раз благодарю родителей, что они вложили это в меня.

Благодарю себя, что смогла понять и вырастить ещё больше! Чувствовать себя неповторимым , это невероятное ощущение , которое двигает тобой и помогает делать уверенные шаги , не боясь осуждений» - высказалась Анна.

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