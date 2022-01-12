Бывший муж популярной певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу улетел со своей новой невестой на отдых.

Как передает Politeka.net, не так давно стало известно, что бывший муж певицы Ани Лорак, турецкий предприниматель Мурат Налчаджиоглу сделал предложение своей новой девушке. Возлюбленную бизнесмена зовут Лилия. Она живет в Киеве, работает визажистом и воспитывает маленькую дочь от предыдущих отношений.

Сейчас Мурат и Лилия отправились на отдых, и активно делятся кадрами на своих страницах в Инстаграм.

Публиковать кадры они начали еще из аэропорта.

Для отдыха бывший муж Ани Лорак со своей новой возлюбленной выбрали Занзибар.

Лилия показала номер, в котором они поселились, и не смогла сдержать эмоций.

«Боже, какой вид красивый. Я не могу! Класс! Как тебе, любимый?», - обратилась она к Мурату.

Долго засиживаться в номере они не стали, и отправились на пляж.

«Переоделись на пляж. Уставшие, но счастливые», - отметила Лилия.

Также девушка показала кадры с ресторана на пляже.

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