Как передает Politeka.net, не так давно стало известно, что бывший муж певицы Ани Лорак, турецкий предприниматель Мурат Налчаджиоглу сделал предложение своей новой девушке. Возлюбленную бизнесмена зовут Лилия. Она живет в Киеве, работает визажистом и воспитывает маленькую дочь от предыдущих отношений.
Сейчас Мурат и Лилия отправились на отдых, и активно делятся кадрами на своих страницах в Инстаграм.
Публиковать кадры они начали еще из аэропорта.
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Для отдыха бывший муж Ани Лорак со своей новой возлюбленной выбрали Занзибар.
Лилия показала номер, в котором они поселились, и не смогла сдержать эмоций.
«Боже, какой вид красивый. Я не могу! Класс! Как тебе, любимый?», - обратилась она к Мурату.
Долго засиживаться в номере они не стали, и отправились на пляж.
«Переоделись на пляж. Уставшие, но счастливые», - отметила Лилия.
Также девушка показала кадры с ресторана на пляже.
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