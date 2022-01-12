Как сообщает Politeka.net, популярная украинская телеведущая Иванна Онуфрийчук, которая заменила Тину Кароль в последнем сезоне "Танців з зірками", поделилась видео, на котором засветила интерьер своего дома. На кадрах девушка показала, как проводит время, когда остается дома.
Так, в забавном ролике Иванна то играет на пианино, то занимается спортом, то читает книгу в постели, то занимается уборкой, а в конце готовит на кухне. И все это она делает на видео очень наигранно, весело и в разных нарядах. При этом на кадрах можно заметить роскошный интерьер дома телеведущей – все в светлых тонах, просторно и с красивой мебелью.
В подписи к публикации Онуфрийчук написала: "Когда дома и нужно чем-то заняться. Уборка, спорт, хобби, кулинария или чтение… Друзья, а как вы развлекаетесь и отдыхаете между праздниками?". Пользователи тут же принялись комментировать новую публикацию красотки, засыпая комплиментами и отвечая на вопрос.
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