Как сообщает Politeka.net, популярная украинская телеведущая Иванна Онуфрийчук, которая заменила Тину Кароль в последнем сезоне "Танців з зірками", поделилась видео, на котором засветила интерьер своего дома. На кадрах девушка показала, как проводит время, когда остается дома.

Так, в забавном ролике Иванна то играет на пианино, то занимается спортом, то читает книгу в постели, то занимается уборкой, а в конце готовит на кухне. И все это она делает на видео очень наигранно, весело и в разных нарядах. При этом на кадрах можно заметить роскошный интерьер дома телеведущей – все в светлых тонах, просторно и с красивой мебелью.

В подписи к публикации Онуфрийчук написала: "Когда дома и нужно чем-то заняться. Уборка, спорт, хобби, кулинария или чтение… Друзья, а как вы развлекаетесь и отдыхаете между праздниками?". Пользователи тут же принялись комментировать новую публикацию красотки, засыпая комплиментами и отвечая на вопрос.

Напомним, Ведущую "Танців з зірками" Онуфрийчук потянуло на экстрим после медового месяца: "Вот это кайф".

Как сообщала Politeka, Ведущая "Танців з зірками" Онуфрийчук "потеряла" купальник, развлекаясь на Мальдивах: "Рай...".

Также Politeka писала, что Онуфрийчук после заявлений Тины Кароль заставила себе завидовать: "Мне бы такого мужа".