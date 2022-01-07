Украинская модель, актриса и ведущая шоу "Танці з зірками" Иванна Онуфрийчук, которая замужем за казахстанским миллионаром Алмазом, показала, как проводит свой отпуск.

26-летняя Онуфрийчук вместе с возлюбленным встретили Новый год в Украине, но уже на следующий день отправились во Францию. Пара соскучилась за острыми ощущениями. Свежие кадры появились в Инстаграм Иванны, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

"Let's goo! 💨 Отдых, который обожает вся наша семья ⛷", - сообщила Онуфрийчук.

На кадрах ведущая "Танців з зірками" предстала в стильном лыжном костюме на вершине горы. Девушка с ветерком прокатилась по склону, в какой-то момент к ней присоединился муж.

Пользователи бурно комментируют увиденное:

"Это так красиво!!!😍 С Рождеством!"; "Трек и погода супер😍"; "Какой костюмчик красивый, с блесточками снежинок😍 и все остальное тоже"; "Как красиво, вот это кайф❤️😍"; "Эмоции захватывают, передаются🤗💫🙏🏻"; "Дай Бог вам любви и тепла, добра в семье и уюта в доме, чтобы счастье, светлая музыка текла, в Рождественские праздники щедрые и веселые!❤️".

До этого Иванна с Алмазом побывали на Мальдивах. Для них это особое место, ведь именно здесь ранее состоялась их свадьба. Уже в официальном статусе супружеская пара отдыхала в райском уголке.

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