Как пишет Politeka.net, Степан Казанин (настоящее имя Сергей), является популярным отечественным артистом и актером студии "Квартал 95". Сейчас вместе со своей супругой Натальей они отдыхают на Мальдивах. Новыми кадрами супруга артиста поделилась на своей странице в Инстаграм.

«Сегодня долго разговаривали с закатом… Обо всём и ни о чём… О вечном… Устали… Вечность она такая…», - написала она.

Степан Казанин вместе с женой Натальей были запечатлены на фоне заката.

«Бесподобно красиво и эмоционально», «Очень красивый закат🔥, вы и разговор с ним», «Волшебно», «Красивая природа, красивая пара, что ещё нужно, чтобы встретить закат?», «Какая нежность», «Круто и красиво очень сильно», «Такие разговоры должны быть в жизни обязательно», - комментируют кадры в Сети.

Напомним, Казанин из "Квартал 95" насмешил украинцев, выйдя на прогулку по Киеву: "Первая ласточка прилетела"

Как сообщала Politeka, в Квартале 95 перед украинцами неожиданно предстал известный российский певец: "Такого, друзья, вы еще не слышали"

Также Politeka писала, что звезда «Квартал 95» Казанин засветил свою семью, дав украинцам совет: «Не обязательно спасать…»