Отгремел первый из двух новогодних концертов "Квартал 95". Не только шутками едиными: выступили лучшие артисты украинской и зарубежной сцены.

В связи с большим ажиотажем новогодний концерт-съемку «Вечернего Квартала» было решено удвоить - первое мероприятие состоялось 15 декабря, а второе пройдет 16 декабря во Дворце "Украина", передает Politeka.net.

В первый день зрителей ждали музыкальные сюрпризы от Оли Поляковой и Олега Винника, Ивана Дорна и DOROFEEVA. Особенный ажиотаж вызвало появление на сцене титанов российского рока - группы "Мумий Тролль".

Звезда "Квартал 95" Евгений Кошевой поделился в своих "сториз" в Инстаграм кадрами с вокалистом "Мумий Тролля" Ильей Лагутенко. Примечательно, что они с коллегой, Степаном Казаниным аккомпанировали певцу: Кошевой играл на саксофоне, а его товарищ на гитаре.

"А такого, друзья, от наших парней вы еще не слышали!", - говорится в подписи к кадрам, на которых "кварталовцы" репетировали.

"Талантливый человек талантлив во всем", - подписаны другие кадры.

Примечательно, что "Мумий Тролль" также дадут большие концерты в Харькове и Одессе. Об их планах собрать стадионы в этих украинских городах объявлено в Инстаграм. Отмечается, что Лагутенко готовит для своих поклонников особую программу.

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