Известная украинская певица Оля Полякова поделилась ярким семейным фото на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net.

Как известно, Оля Полякова – мама двух дочерей – Марии и Алисы, которая любит называть себя Валерой.

12 января, когда отмечают Международный день дочерей, Полякова не осталась в стороне.

«Мои любимые! Дочь - комплимент Бога женщине!!! Спасибо!)) с днём дочери любимые наши девочки! Будьте здоровы и счастливы», - написала она в новом посте.

Пост собрал множество лайков и комплиментов: "Такая разная внешность, так и не скажешь, что родные сестры, красотки", "Богини", "Красоточки".

«Мои Валерчики любимые», - написала украинская модель и певица Даша Астафьева.

Напомним, ранее Оля Полякова рассказывала, что всегда поддерживает своих дочерей – Марию и Алису, но не обходится и без критики. Ппо ее убеждению, для прогресса ребенку надо давать как возможность, так и замечания.

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