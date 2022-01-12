Известная украинская певица Оля Полякова поделилась ярким семейным фото на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net.
Как известно, Оля Полякова – мама двух дочерей – Марии и Алисы, которая любит называть себя Валерой.
12 января, когда отмечают Международный день дочерей, Полякова не осталась в стороне.
«Мои любимые! Дочь - комплимент Бога женщине!!! Спасибо!)) с днём дочери любимые наши девочки! Будьте здоровы и счастливы», - написала она в новом посте.
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Пост собрал множество лайков и комплиментов: "Такая разная внешность, так и не скажешь, что родные сестры, красотки", "Богини", "Красоточки".
«Мои Валерчики любимые», - написала украинская модель и певица Даша Астафьева.
Напомним, ранее Оля Полякова рассказывала, что всегда поддерживает своих дочерей – Марию и Алису, но не обходится и без критики. Ппо ее убеждению, для прогресса ребенку надо давать как возможность, так и замечания.
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