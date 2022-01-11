На днях интернет-сервис TopHit опубликовал ТОП самых ротированных треков 2021 года в Украине, сообщает Politeka.net. (Чтобы посмотреть полный перечень, доскролльте до конца страницы)
Так, Kazka и Alekseev со своим хитом "Поруч" стали одними из самых прослушивающих, и приобрели широкую популярность еще до выхода видео.
В списке засветилась и группа "Время и Стекло", которая уже два года как распалась, но ее песня "Дим" остается хитом по сей день.
Также в топе засветились Артем Пивоваров с композициями "Рандеву" и "Дежавю", Melovin - "І кров кипить", NK "Красное вино", Wellboy - "Гуси", Виталий Козловский "Мала, танцуй", и другие.
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Примечательно, что в ТОП-20 остались в пролете певицы Оля Полякова и Тина Кароль.
Публикация быстро собрала около 2000 просмотров и много комментариев.
"Приятно видеть в ТОПе СКАЙ. Одна из лучших украинских групп", "Странно, что Тина Кароль не попала 🤨", "Все исполнители и песни очень крутые! Классный топчик получился!", - написали пользователи Сети.
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