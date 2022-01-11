Украинцам назвали хиты, которые больше всего пользовались популярностью на радио в прошлом году, оказалось, в ТОП-20 отсутствуют некоторые популярные артистки.

На днях интернет-сервис TopHit опубликовал ТОП самых ротированных треков 2021 года в Украине, сообщает Politeka.net. (Чтобы посмотреть полный перечень, доскролльте до конца страницы)

Так, Kazka и Alekseev со своим хитом "Поруч" стали одними из самых прослушивающих, и приобрели широкую популярность еще до выхода видео.

В списке засветилась и группа "Время и Стекло", которая уже два года как распалась, но ее песня "Дим" остается хитом по сей день.

Также в топе засветились Артем Пивоваров с композициями "Рандеву" и "Дежавю", Melovin - "І кров кипить", NK "Красное вино", Wellboy - "Гуси", Виталий Козловский "Мала, танцуй", и другие.

Примечательно, что в ТОП-20 остались в пролете певицы Оля Полякова и Тина Кароль.

Публикация быстро собрала около 2000 просмотров и много комментариев.

"Приятно видеть в ТОПе СКАЙ. Одна из лучших украинских групп", "Странно, что Тина Кароль не попала 🤨", "Все исполнители и песни очень крутые! Классный топчик получился!", - написали пользователи Сети.

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