Известная телеведущая Катя Осадчая, которая недавно впечатлила кадром с отдыха в Таиланде, засветила подтянутую фигуру после третьих родов.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская телеведущая, автор и ведущая шоу "Світське життя" Катя Осадчая вместе с мужем Юрием Горбуновым и сыновьями отправились в Таиланд, где хорошо проводят время. Причем в сети можно заметить много ярких фото из последнего отпуска артистов.

«Главное в жизни, сын, держать во всем баланс!» - коротко пишет под кадрами Горбунов.

На фото мужчина показал, как успел отдохнуть с ребенком и Осадчей на пляже, а также занялся серфингом. Причем после Осадчая тоже присоединилась и с удовольствием показала фигуру в розовом купальнике.

«Супер семейка, Катюша огонь!; Ребята да Вы крутые, а водичка - сказочная!..; переплюнул отца, молодец» - пишут пользователи.

Также Катя Осадчая, которая замужем за шоуменом Юрием Горбуновым, порадовала поклонников теплым снимком с отдыха в Таиланде.

На новой фотографии Катя запечатлена на пляже, она стоит босыми ногами на песке, а за ее спиной видно сочную экзотическую зелень. Перед камерой звёздная красотка появилась в легком пляжном образе – коротких розовых шортиках и лифчике от купальника без бретелек. Этот наряд красиво подчеркнул стройную фигуру телезвезды спустя около полгода после родов.

Напомним, Осадчая засветила Горбунова в плавках на пляже и не только: "Я люблю за...".

Как сообщала Politeka, Осадчая в раздельном купальнике ошеломила фигурой после третьих родов: "Без тысячи фильтров и фотошопов".

Также Politeka писала, что Осадчая, вырядившись не по погоде, поразила снимком среди кучи снега: "Еще один ленивый день".